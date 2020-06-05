Под Радой протестующие подожгли "милицейский бобик"
Протестующие привезли автомобиль под здание парламента
Утром 5 мая под Верховной Радой прошел митинг за отставку главы МВД Арсена Авакова.
Об этом сообщает Украинская правда.
Протестующие считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность.
Так, движение "Геть Авакова" требовало отставки министра в то время, когда он выступал во время часа вопросов к правительству.
Автомобиль УАЗ-469, разрисованный в цвета бывшей милиции, привезли на эвакуаторе перед началом акции. По словам участников митинга, машину якобы купили у таможенника, который пригнал его из России, передает LB.ua.
После того, как в него бросили фаера, вмешалась полиция. "Бобик" окружили и оперативно потушили.
Всего в акции протеста приняли участие около 500 человек.
Как ранее писал Фокус:
- 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.
- Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью
- Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию. 26 мая Кузива и Сулиму арестовали на два месяца. Им грозит лишение свободы на 12 лет.