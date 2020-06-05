Под Радой протестующие подожгли "милицейский бобик"

Под Радой протестующие подожгли "милицейский бобик"

Фото: Украинская правда

Протестующие привезли автомобиль под здание парламента

Утром 5 мая под Верховной Радой прошел митинг за отставку главы МВД Арсена Авакова.

Об этом сообщает Украинская правда.

Протестующие считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность.

Так, движение "Геть Авакова" требовало отставки министра в то время, когда он выступал во время часа вопросов к правительству. 

Автомобиль УАЗ-469, разрисованный в цвета бывшей милиции, привезли на эвакуаторе перед началом акции. По словам участников митинга, машину якобы купили у таможенника, который пригнал его из России, передает LB.ua.

После того, как в него бросили фаера, вмешалась полиция. "Бобик" окружили и оперативно потушили.

Всего в акции протеста приняли участие около 500 человек.

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