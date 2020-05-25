Оба женаты. СМИ рассказали о полицейских-насильниках из Кагарлыка

Полицейские работали в секторе уголовной полиции Кагарлыцкого отделения полиции

Задержанными по подозрению в избиении и изнасиловании женщины, а также применении физического насилия к мужчине в отделении Нацполиции в Кагарлыке оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на источники.

Утром 25 мая 2020 года Министерство внутренних дел сообщило о задержании двух полицейских, которых подозревают в совершении тяжких преступлений.

Оба полицейских причастны к избиению и изнасилованию женщины, которую доставляли в отделение полиции в качестве свидетельницы для дачи показаний по поводу кражи имущества.

В Государственном бюро расследований, куда было направлено дело для дальнейшего расследования, сообщили подробности преступления.

Согласно им, в ночь с 23 на 24 мая 2020 оперуполномоченный Кагарлыцкого отделения полиции в своем служебном кабинете применил пытки к женщине. В частности, он надевал на голову жертвы противогаз, применял наручники и стрелял ей над головой из табельного оружия, а также изнасиловал ее несколько раз.

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В ГБР подчеркнули, что также правоохранители этой же ночью издевались над мужчиной, который также пребывал в отделении полиции. "Угрожая потерпевшему изнасилованием, его ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа", - отмечают в ГБР.

Киевские СМИ провели собственное расследование и выяснили, кто именно издевался над мужчиной и женщиной в отделении Нацполиции. По их данным это Николай Кузив – уроженец Трускавца Львовской области, в Киевскую область полицейский перевелся после службы в Донецкой области. Он женат, у него сын и дочь.

Николай Кузив

На странице Нацполиции Мариуполя, где он ранее занимал должность начальника СКП Левобережного ОП ЦИП ГУНП в Донецкой области, Кузиву посвящен один из материалов. В нем рассказывается, что он " мечтал надеть полицейский китель еще с детства, а в 9 классе он уже твердо решил связать свое будущее со служением Родине".

Второй - это Сергей Сулима – уроженец села Красная Слободка в Киевской области. Он также женат.

Сергей Сулима/Все фото из открытых источников

Известно, что сейчас готовится сообщение о подозрении задержанным полицейским по фактам изнасилования (ч.1 ст.152 УК Украины), пыток (ст.127 УК Украины) и превышения служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч.2 ст.365 УК Украины).

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов отреагировал на ситуацию. "Два "ублюдка", которые за свою службу в правоохранительных органах ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника. Один из них сегодня уволен из полиции за нарушение служебной дисциплины, которое совершил накануне. Второй был уже "на выходе", имел дисциплинарное взыскание – неполная должностная ответственность. Именно они, просто "плюнули" в лицо всем полицейским, которые в круглосуточном режиме ведут борьбу с преступностью, охраняют общественный порядок, пытаются завоевать доверие и поддержку граждан в правоохранительной деятельности", – написал он на своей странице в Facebook.

Как ранее писал Фокус:

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов отметил, что обоих полицейских не соответствовали занимаемым должностям. Один был практически уволен, второго – готовились уволить.

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