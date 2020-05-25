В Киеве мужчина насиловал своего 13-летнего крестника и продавал видео в Сети

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

В Киеве избрали меру пресечения 28-летнему жителю Волынской области, который систематически насиловал своего 13-летнего крестника, снимал это на видео и продавал отснятые материалы в Сети. Об этом сообщают в прокуратуре города Киева.

Отмечается, что 28-летний мужчина "пользовался беспомощным положением мальчика". По месту жительства фигуранта были проведены обыски и найдена компьютерная техника и мобильные телефоны с порнографическими материалами с участием ребенка.

По факту инцидента завели производства по ч. 4 ст. 301 (изготовление и сбыт материалов порнографического характера) и ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Киевская прокуратура

По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 4 мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток. Следственные и процессуальные действия продолжаются. Устанавливается другие лица, причастные к совершению этих преступлений, - сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленнику грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал Фокус:

В городе Вышгород в Киевской области в ночь на 22 мая 16-летний парень застрелил 45-летнего ветерана АТО. "Около 3 часов ночи произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами. Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел. В это время один из компании стрелка ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении", – говорится в сообщении областной полиции.