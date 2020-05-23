Ночью в городе Вышгород произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами

В городе Вышгород в Киевской области в ночь на 22 мая 16-летний парень застрелил 45-летнего ветерана АТО. Об этом сообщила областная полиция.

"Около 3 часов ночи произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами. Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел. В это время один из компании стрелка ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

От полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался, а потерявший сознание очнулся и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли оружие МКМ-072СБ, патроны к нему, и направили их на экспертизу.

МКМ-072СБ

В ходе розыскных мероприятий все участники инцидента были задержаны. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень.

Один из них, 16-летний подросток, подозревается в умышленном убийстве. Также решается вопрос об объявлении подозрения за содеянное хулиганство другим фигурантам преступления. Ведется следствие, полиция устанавливает свидетелей происшествия.

В полиции имени погибшего не называют, однако в объединении ветеранов "Мы украинцы" сообщили, что это был 45-летний Игорь Корниенко, воевавший на Донбассе в составе батальона Айдар. Вернувшись после службы в Вышгород, он работал охранником. Кроме того, сообщается, что 23 мая с убитым экс-бойцом "Айдара" уже попрощались.

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