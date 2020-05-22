В полиции не исключают, что причиной массового расстрела людей мог стать алкоголь

Среди жертв мужчины, который расстрелял семерых человек в селе Новоселица Житомирской области, были бывшие участники АТО и волонтеры.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

"По предварительной информации, среди них – бывшие участники АТО и волонтеры, также есть жители города Киева", – рассказала она.

Как сообщает издание Dетектив-Info со ссылкой на собственный источник, убитыми оказались бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец (по прозвищу "Малек"/"Бородатый"), приписанный к гостомельской воинской части №3018 НГУ Виталий Вульчин, два воина с позывными "Финн" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"), а также киевский волонтер Роман Ханенко ("Гец") и сотрудник Киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

По информации издания, во время конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, который в октябре 2015 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

СМИ также сообщают одну из версий расстрела. Якобы раньше от Захаренко требовали "дань" местные правоохранители, а когда тот отказался и сдал "оборотней в погонах", к нему на "разборки" пришли АТОшники, конфликт с которыми и закончился стрельбой.

В частности издание Pavlovsky News в Facebook описало версию событий брата подозреваемого – Виктора. Он рассказал, что его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".

По информации родственника, сначала мужчины действительно выпивали, однако потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей. Виктор уточняет, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия – автомат, карабин, пистолет, с которым "можно идти на передок". Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

При этом в полиции Житомирской области не исключают, что причиной массового расстрела людей мог стать алкоголь. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, передает УНИАН.

По ее словам, все пострадавшие – люди (в возрасте с 1970-го до 1990 года рождения) между собой были давно знакомы, поддерживали отношения уже много лет.

"Приехали они к мужчине, который их расстрелял, еще задолго до трагедии, в ночь с 20 на 21 мая, и все было хорошо, поэтому мы не исключаем, что именно алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей", – добавила она.

В свою очередь жена стрелка Ольга заявила, что конфликт произошел из-за спора о службе в армии. Об этом она сказала в комментарии Сегодня.

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала Ольга.

По ее словам, часть погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить.

Также сообщается, что единственный выживший в этой стрельбе сейчас находится на допросе.

Заканчивая разговор, Ольга добавила: "Хорошо в нашей семье уже не будет никогда".

Как ранее сообщал Фокус: