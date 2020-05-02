Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: двое подозреваемых вышли из СИЗО

Их выпустили под залог еще в марте, однако об этом стало известно только сейчас

Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу из СИЗО.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на бабушку убитого мальчика Александру Тлявову и адвоката одного из обвиняемых Виктора Чевгуза.

Отмечается, что на свободе оказались бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей. Их выпустили под залог еще в марте, однако журналистам об этом стало известно только сейчас.

"Да, их выпустили", – подтвердила Александра Тлявова.

"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", – отметил Чевгуз.

Издание "Бабель" уточняет, что подозреваемым уменьшили сумму залога до 50 прожиточных минимумов: с 273 тысяч гривен до 105 тысяч гривен.

В настоящее время под стражей остался один подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый – несовершеннолетний сын Петровца – находится под личным обязательствам.

Как ранее сообщал Фокус: