Подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе оставили под стражей
2020-01-01 16:29:20
А несовершеннолетнему сыну Петровца суд смягчил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство
Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова: полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею. Решение принято Переяславским райсудом.
Об этом сообщил адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз, пишет hromadske.
По словам защитника, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тысяч гривен.
Еще одному подозреваемому – несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца – суд смягчил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в собственном дворе в Переяслав-Хмельницком получил огнестрельное ранение в голову 5-летний Кирилл Тлявов. 3 июня он скончался в больнице.
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По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских – Ивана Приходько и Владимира Петровца. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
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Рядом с полицейскими находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний. Им сообщили о подозрении. 16-летнему подростку избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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26 декабря Переяславский райсуд так и не рассмотрел продление меры пресечения подозреваемым в убийстве Кирилла Тлявова.