В Тернополе 17-летняя девушка зарезала студента из Конго
2020-05-10 12:00:00
После совершения убийства девушка на такси уехала к себе домой
В Тернополе 17-летняя девушка зарезала 24-летнего жителя Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов города. Об этом сообщили в областной полиции.
Тело мертвого мужчины с ножевыми ранениями обнаружила бригада врачей скорой помощи около 4 утра 9 мая по его месту жительства.
Правоохранители по горячим следам установили личность подозреваемой. Они опросили соседей, возможных очевидцев и свидетелей, а также изъяли видео с камер наблюдения. Злоумышленницей оказалась 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района. Она была задержана по месту жительства, куда на такси сбежала после совершения убийства.
Полицией начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК – умышленное убийство. Статья предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Как передало местное издание 20 минут, сожительница убитого рассказала, что студент пошел провожать друзей после посиделок, а потом она нашла его уже мертвым. Также известно, что выходец из африканской страны учился на 2 курсе Тернопольского национального экономического университета.
Заместитель директора по медицинской работе Центра экстренной медицинской помощи Анна Мончака рассказала изданию, что друзья убитого не могли четко объяснить обстоятельства из-за того, что плохо говорят по-украински.
"Вызов поступил в 3:05 в многоквартирный дом на улице Будного. Обстоятельства убийства неизвестны. На момент прибытия бригады молодой человек уже был мертв", – сказала Мончака.
В полиции деталей не раскрывают. Только подтвердили, что убийство было.
"Следственные действия еще не закончились. На месте работает оперативная группа", – сообщил начальник отдела коммуникации главного управления нацполиции в области Сергей Крета.
Как ранее сообщал Фокус:
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