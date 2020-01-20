Под Киевом ветеран АТО застрелил знакомого из-за спора, кто лучше – Порошенко или Зеленский

Полиция остановила авто за нарушение ПДД и обнаружила на заднем сидении тело мужчины

В пгт Иванков Киевской области ветеран войны на Донбассе в ходе спора о политике застрелил своего знакомого, то же участника боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Полицейские остановили автомобиль "УАЗ" за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем они увидели на заднем обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Водитель сразу признался, что смертельно ранил свое знакомого, и рассказал, что как раз ехал в полицию.

Мужчина и его жертва оказались ветеранами АТО. В день убийства они вместе распивали алкогольные напитки, и в ходе спора в автомобиле водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади.

В комментарии "Фактам" пресс-офицер полиции Киевской области Николай Жукович рассказал, что мужчины перед убийством поспорили, какой президент лучше.

"И 49-летний подозреваемый, и его жертва – оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен – Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", – сообщил он.

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