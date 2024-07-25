Задержание подозреваемого в убийстве Фарион: Зеленский анонсировал новые подробности (видео)
Глава государства поручил главе МВД Игорю Клименко предоставить обществу всю необходимую информацию об убийстве языковеда Ирины Фарион.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что завтра должно быть больше информации о задержании подозреваемого в убийстве общественного деятеля и бывшего народного депутата Ирины Фарион. Об этом глава государства заявил в обращении в четверг, 25 июля.
Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
"Попросил министра предоставить обществу и журналистам всю необходимую информацию. Конечно, еще продолжаются процессуальные действия, выясняются все обстоятельства этого дела. Завтра должно быть больше информации — публично", — сказал президент.
Что известно о задержании подозреваемого в убийстве Фарион
Напомним, 25 июля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В языковеда стрелял 18-летний парень.
Во время подготовки преступления он арендовал во Львове три квартиры. По словам министра, есть достаточно доказательств для того, чтобы утверждать, что именно он стрелял в Фарион 19 июля. Оперативники, следователи и криминальные аналитики работали непрерывно 139 часов, чтобы идентифицировать его.
В полиции имя подозреваемого не называли, но журналистам стало известно, что это Вячеслав Зинченко.
Отец задержанного парня заявил, что у его сына не было мотивов для убийства Фарион.
"Он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот", — рассказал мужчина, который сейчас на фронте.
Зато OSINT-аналитики выяснили, что парень был подписан на ряд ультраправых пабликов, в том числе и российских. Он оставлял антисемитские и расистские комментарии.