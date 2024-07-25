Задержание подозреваемого в убийстве Фарион: Зеленский анонсировал новые подробности (видео)

Глава государства поручил главе МВД Игорю Клименко предоставить обществу всю необходимую информацию об убийстве языковеда Ирины Фарион.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что завтра должно быть больше информации о задержании подозреваемого в убийстве общественного деятеля и бывшего народного депутата Ирины Фарион. Об этом глава государства заявил в обращении в четверг, 25 июля.

Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Попросил министра предоставить обществу и журналистам всю необходимую информацию. Конечно, еще продолжаются процессуальные действия, выясняются все обстоятельства этого дела. Завтра должно быть больше информации — публично", — сказал президент.

Что известно о задержании подозреваемого в убийстве Фарион

Напомним, 25 июля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В языковеда стрелял 18-летний парень.

Во время подготовки преступления он арендовал во Львове три квартиры. По словам министра, есть достаточно доказательств для того, чтобы утверждать, что именно он стрелял в Фарион 19 июля. Оперативники, следователи и криминальные аналитики работали непрерывно 139 часов, чтобы идентифицировать его.

В полиции имя подозреваемого не называли, но журналистам стало известно, что это Вячеслав Зинченко.

Отец задержанного парня заявил, что у его сына не было мотивов для убийства Фарион.

"Он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот", — рассказал мужчина, который сейчас на фронте.

Зато OSINT-аналитики выяснили, что парень был подписан на ряд ультраправых пабликов, в том числе и российских. Он оставлял антисемитские и расистские комментарии.