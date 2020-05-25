В Кагарлыке двое полицейских изнасиловали задержанную

2020-05-25 11:29:00

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Полицейских уже уволили, а подразделение, в котором они работали – расформировали

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских отдела полиции Кагарлыка по подозрению в изнасиловании женщины. Полицейских задержали, их подразделение расформировано.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пострадавшая сообщила, что ее избили и изнасиловали полицейские, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.

Этих двух полицейских задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в СИЗО.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил их, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава.

Как ранее писал Фокус:

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