В Кагарлыке двое полицейских изнасиловали задержанную

Полицейских уже уволили, а подразделение, в котором они работали – расформировали

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских отдела полиции Кагарлыка по подозрению в изнасиловании женщины. Полицейских задержали, их подразделение расформировано.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пострадавшая сообщила, что ее избили и изнасиловали полицейские, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.

Этих двух полицейских задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в СИЗО.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил их, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава.

Как ранее писал Фокус:

В Украине ранее изнасиловали двух несовершеннолетних девочек. Все это сделали мужчины, которые были ранее судимы.

8 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Запорожье по улице Привокзальной, на женщину напал неизвестный мужчина.