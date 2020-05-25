Свою жертву полицейские вызвали в отдел в качестве свидетеля

В ГБР подтвердили задержание оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области и озвучили детали пыток, которые применяли к женщине.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая один из оперуполномоченных в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля, – надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал ее.

Задержанные полицейские также применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции.

Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. Потерпевший получил переломы ребер и носа.

Полицейским также вменяют пытки (ст.127 УК) и превышение полномочий (ч.2 ст.365 УК).

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов отреагировал на ситуацию.

"Два "ублюдка", которые за свою службу в правоохранительных органах ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника. Один из них сегодня уволен из полиции за нарушение служебной дисциплины, которое совершил накануне. Второй был уже "на выходе", имел дисциплинарное взыскание – неполная должностная ответственность. Именно они, просто "плюнули" в лицо всем полицейским, которые в круглосуточном режиме ведут борьбу с преступностью, охраняют общественный порядок, пытаются завоевать доверие и поддержку граждан в правоохранительной деятельности", – написал он на своей странице в Facebook.

Как ранее писал Фокус:

В Украине ранее изнасиловали двух несовершеннолетних девочек. Все это сделали мужчины, которые были ранее судимы.

8 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Запорожье по улице Привокзальной, на женщину напал неизвестный мужчина.