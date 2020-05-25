Все полицейские Кагарлыка пройдут переаттестацию

Кагарлицким отделением полиции будет управлять областное управление

Работников Кагарлицкого отделения полиции (Киевская область) отправят на переаттестацию, так как двум из них сообщено о подозрении в изнасиловании

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Руководство Кагарлицким отделением полиции поручено работникам областного главка. Такое решение принято после отстранения руководителей подразделения путем установления факта причастности двух полицейских к избиению и изнасилованию", – говорится в сообщении.

В Кагарлык отправлены представители областного управления полиции, которые будут осуществлять руководство местным отделом. Обязанности начальника местной полиции будет выполнять советник начальника ГУНП Киевской области Дмитрий Литвин.

Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

Как ранее писал Фокус:

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины. На вызванную в качестве свидетельницы девушку надели противогаз, заковали в наручники и стреляли над головой, а также несколько раз изнасиловали.

Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.