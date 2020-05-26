Суд арестовал полицейского-насильника из Кагарлыка

На заседании подозреваемый Сулима заявил, что не признает своей вины. Тем не менее, его взяли под стражу на два месяца без права залога

Голосеевский райсуд Киева арестовал на два месяца полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыке. Об этом сообщает hromadske.

Заседание прошло в закрытом режиме: об этом ходатайствовал адвокат подозреваемого. Прокурор поддержал ходатайство.

Во время заседания подозреваемый Сулима заявил, что не признает своей вины.

В итоге, его взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Сегодня, 26 мая, стало известно, что 26-летнюю девушку, которую избили и изнасиловали в полицейском участке в Кагарлыке, зовут Неля. Она живет в селе Ставы и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью.

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.

Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.

Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию.