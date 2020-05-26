Полицейским-насильникам из Кагарлыка грозит 12 лет тюрьмы

Следователи будут просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога

ГБР сообщило оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции в Киевской области о подозрении в изнасиловании женщины и избиении мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Следователи будут просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.

Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.