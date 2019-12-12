Дело Шеремета. Полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста (обновляется)

Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко

В убийстве журналиста Павла Шеремета следствие подозревает пятерых человек – медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко. Об этом на брифинге рассказал первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

В ходе следствия полицейские сделали более 800 выемок, допросили 3700 человек, 47 экспертиз, отработали 577 домов и около 4300 квартир, исследовали 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов, а также записи с 221 камеры видеонаблюдений.

Сначала рассматривались четыре версии, но в итоге следствие остановилось на основной – дестабилизацию социально-политической ситуации путем убийства известного человека.

Проанализировал камеры наблюдений следствие вычислило подозреваемых – мужчину и женщину. В ночь на 20 июля они подошли к дому Шеремета, после чего женщина заложила бомбу. Также следователи обратили внимание на женщину, которая за несколько дней до убийства ходила возле места преступления и фотографировала камеры наблюдения.

После этого было решение проанализировать все взрывы до и после убийства Шеремета – всего 35 преступлений и установили связь с двумя из них: подрыв электроопор в Херсонской области в ноябре 2015 года и покушение на бизнесмена в Косове в 2018 год.

Первое из них позволило выйти на Антоненко. Он присутствовал на месте подрыва и был одет в похожую одежду, как один из подозреваемых с камер видеонаблюдения в ночь убийства Шеремета.

Во время же покушения на бизнесмена в Косове (город в Ивано-Франковской области) использовалась практически аналогичная взрывчатка, как и та, которой подорвали авто Шеремета. По подозрению в подготовке этого преступления были задержаны Инна Грищенко ("Пума") и Владислав Грищенко ("Буча").

Началась тщательная отработка лиц, которые приходили на суды в поддержку Грищенко. Так следователи вышли и на других подозреваемых – Клименко и Дугарь.

В одном из телефонных разговоров Дугарь выразила опасение, что у нее дома могут найти семь телефонов и набор сапера. Следствие также обратило внимание на то, что Дугарь похожа на девушку, которая 15 июля и 18 июля 2016 года (перед убийством Шеремета) фотографировала камеры наблюдения в районе места убийства Шеремета.

Экспертиза установила, что визуально и по походке, Антоненко, Клименко и Дугарь являются подозреваемыми с камер наблюдения. При этом, по версии следствия, бомбу под автомобиль заложила именно Клименко. Причастность Антоненко к преступлению также подтверждает и тот факт, что подозреваемый на видео хромает (Антоненко тогда перенес операцию на ноге) и носит кофты с принтами (которые Антоненко любит одевать).

Также у всех пятерых подозреваемых в ночь с 19 по 20 июля 2018 года были выключены или неактивны мобильные телефоны, хотя такая практика для них неестественна.

Следствие также предоставило записи телефонных разговоров, на которых Клименко размышляет, как Киев можно обстрелять "Градами", а Грищенко обсуждает возможность создания "сакральной жертвы", на роль которой может подойти Маруся Зверобой.

На брифинге имена заказчиков не назвали. Но при этом глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что в предыдщие годы на следствие оказывалось "систематическое давление"

"На протяжении следствия на определенных этапах оказалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследования", - сказал Клименко.

"Мы действительно не смогли рассказать вам больше, чем вы услышали. В наших матералах информации слишком много. Но учитывая общественный резонанс и то, что это резонансное преступление находится на контроле руководства государства, народа Украины, по согласованию со следователями мы смогли обнародовать данную информацию", - резюмировал глава Нацполиции.

На брифинге после руководителей Нацполиции слово взял президент Владимир Зеленский. Он заявил, что сегодня было получено много ответов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, но добавил, что нужно узнать имя заказчика.

"Предполагаемые убийцы были сегодня задержаны. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще одни вопрос, кто заказчик? Я уверен в том, что на этот вопрос обязательно будет найден ответ. Очень хочу верить, что это будет третья и последняя встреча по делу убийства Шеремета", – заявил президент.

Что известно о главных подозреваемых

Юлия Кузьменко (по версии следвия заложила бомбу под автомобиль Шеремета) – военный медик и волонтер. В ее Facebook-аккаунте указывается в качестве последнего места работы ДУ Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗУ, должность – заведующая отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии.

Также Кузьменко работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М Амосова. Она закончила Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца.

Судя по имеющейся информации, Кузьменко занялась волонтерской деятельностью в 2014 году, когда началась война на Донбассе. Юлия Кузьменко недавно поделилась фотографиями с бойцами 92 бригады, которым привезли бронежилеты до отправки военных в АТО.

Позже Кузьменко занимала активную антипрезидентскую позицию, критикуя в соцсетях Владимира Зеленского, а также участвуя в протестах под Офисом президента. Она поддерживала и ветерана АТО Инну Геращенко (позывной "Пума"), которую подозревают в соучастии в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году. Кузьменко, судя по всему, приходила на одно из судебных заседаний по делу Геращенко.

Поддерживала Юлия Кузьменко также известного волонтера Марусю Зверобой (Елену Самбул), которая выступила с резкой критикой в адрес президента Зеленского. После этого к Зверобой пришли следователи ГБР с обысками.

Андрей Антоненко (по версии следствия, помогал Кузьменко заложить взрывчатку) –ветеран АТО и основатель рок-группы Riffmaster. Именно эта группа исполняет песню "Тихо прийшов, тихо пішов", которая стала негласным гимном Сил Специальных операций ВСУ. О ней в 2017 году даже писал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Андрей Антоненко родился в 1971 году в Киеве. Окончил музыкальную школу по классу цимбал и Культурно-просветительское училище по специальности "дирижер самодеятельного хора", преподаватель игры на гитаре.

В 1989-м основал трэш-метал группу "Лепрозорий". С конца 1990 до 1996 года играл в трэш-метал группе ADEM, в 1996 году основал рок-группу DAZ Machine. Она существовала до 2003 года.

С 2003 года Андрей Антоненко создал группу Riffmaster и стал ее солистом.

Впервые в зону АТО попал в 2015 году, когда поехал к украинским военным выступать вместе с Сашком Положинским. Служить пошел по контракту, по его же словам принимал участие в боевых действиях. Теперь периодически возвращается уже в зону ООС, все так же служит по контракту. Периодически выступает с концертами.

Поддерживал бойкот украинскими артистами выступлений в стране-агрессоре, а также запрет железнодорожного сообщения между Украиной и РФ. "Если бы у нас было лицензирование выступлений, я бы забирал лицензии у таких артистов и запрещал бы им выступать вообще. Поддерживаешь оккупанта – все, запрет выступать на законодательном уровне", – говорил Андрей Антоненко в интервью в 2017 году.

Андрей Антоненко на своей странице в Facebook занимал активную антироссийскую позицию и поддерживал украинских военных.

Еще 11 декабря 2019 года Антоненко делился своими фотографиями с Майдана 2014 года с подписью: "Майдан. Та сама ніч".

Антоненко также принимал участие в недавних акциях протеста в центре столицы, где митингующие требовали от Зеленского не переходить "красные линии" на переговорах "нормандской четверки".

Также музыкант делился совместными фото с коллегой Александром Положинским, который приходил поддержать акцию на Майдане.

Позиция ветерана АТО по поводу музыкантов, гастролирующих в России, была категорична. Во многих постах в Facebook Антоненко осуждал такой выбор коллег по цеху, а также звезд из РФ, желающих гастролировать в Украине, но поддерживающих российскую агрессию.

Поддерживал в своих постах Антоненко волонтера Марусю Звиробий.

Известно, что следствие также связывает Антоненко с подрывом электроопор в Херсонской области в ноябре 2015 года. В это время музыкант в соцсети рассказывает о своем сотрудничестве с Положинским, достижениях сына, а также своей концертной деятельности. В середине ноября музыкант выкладывал фотографии из заснеженной Волновахи, а перед этим из Мариуполя. Но никаких упоминаний о подрыве электроопор на странице у ветерана нет.

Реакция мамы Шеремета

Мать журналиста Людмила Шеремет рассказала в комментарии Фокусу, что за последние два года ни разу не встречалась с представителями следствия по делу об убийстве Павла Шеремета и о брифинге министра внутренних дел узнала от киевских знакомых.

"Я была у своей подруги, с которой я давно не виделась, мы пили кофе и разговаривали, мне позвонили из Киева и сообщили, что будет брифинг министра внутренних дел (Арсена Авакова). Хорошо, что предупредили, потому что я не знала об этом. И я хотя бы успела доехать домой, чтобы ее посмотреть", — рассказала Людмила Шеремет.

По словам матери трагически погибшего журналиста, за последние два года она не встречалась с представителями следствия и не получала каких-либо новостей о том, как продвигается расследование. Женщина уверена, что пока не назван заказчик убийства, дело нельзя считать раскрытым.