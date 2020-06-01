В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Авакова
Инициаторам проекта постановления являются 55 народных депутатов
В пятницу, 5 июня, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова со своей должности.
Проект постановления №3606 передали на рассмотрение руководству парламента.
Инициаторам проекта постановления являются 55 народных депутатов, в частности от фракций "Голос" и "Слуга народа". Текст проекта на данный момент не доступен для ознакомления.
"Подписи проверили, электронные документы подготовили. Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию... Подписей 55", – сообщил в Facebook один из инициаторов проекта Ярослав Железняк.
Стоит отметить, что на этой неделе парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова.
Как ранее писал Фокус:
- 5 июня Арсен Аваков выступал с отчетом перед Верховной Радой.
- В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку. Протестующие считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность. Всего в акции протеста приняли участие около 500 человек.