В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Авакова

В пятницу, 5 июня, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова со своей должности.

Проект постановления №3606 передали на рассмотрение руководству парламента.

Инициаторам проекта постановления являются 55 народных депутатов, в частности от фракций "Голос" и "Слуга народа". Текст проекта на данный момент не доступен для ознакомления.

"Подписи проверили, электронные документы подготовили. Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию... Подписей 55", – сообщил в Facebook один из инициаторов проекта Ярослав Железняк.

Стоит отметить, что на этой неделе парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова.

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