После Кагарлыка инспекции Нацполиции дадут больше полномочий, – Аваков
В целом в инспекции планируется провести пять реформ. Среди них – повышение зарплаты и предоставление права проверять любые подразделения и отдельных сотрудников в любое время суток
После изнасилования в Кагарлыке у инскпекции Нацполиции появятся новые функции. Об этом с трибуны Верховной Рады сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"По итогам анализа этого инцидента и совместно заседания с комитетом Рады по вопросам правоохранительной деятельности было принято решение по введению дополнительных функций инспекции личного состава Нацполиции", – говорит Аваков.
По его словам, инспекцию наделят пятью новыми функциями. Среди них:
- Во всех подразделениях полиции будет внедрена система custody records, т.е. полная фиксация следственных действий;
- будет полностью пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу. В ее состав привлекут сотрудников с опытом работы в оперативных подразделениях;
- будет повышена зарплата и улучшено материально-техническое обеспечение самой инспекции (автомобили для проверок, средства фиксации, бодикамеры и пр.);
- инспекции предоставят право проверять любые подразделения, службы, отдельных сотрудников во время несения службы в любое время суток;
- при проведения конкурсов на должности в Нацполции будет проводиться дополнительное психологическое обследование для выявления скрытых признаков агрессивности.
Также Аваков добавил, что несмотря на то, что "полиция – это отображение общества со всеми его особенностями", но МВД обещает системно бороться за качество личного состава полиции.
В такой борьбе Аваков полагается на службу внутренней безопасности, ведь она – "предохранитель произвола полциейских".
Как ранее писал Фокус:
- 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.
- Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью
- Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию. 26 мая Кузива и Сулиму арестовали на два месяца. Им грозит лишение свободы на 12 лет.