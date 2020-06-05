После Кагарлыка инспекции Нацполиции дадут больше полномочий, – Аваков

В целом в инспекции планируется провести пять реформ. Среди них – повышение зарплаты и предоставление права проверять любые подразделения и отдельных сотрудников в любое время суток

После изнасилования в Кагарлыке у инскпекции Нацполиции появятся новые функции. Об этом с трибуны Верховной Рады сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"По итогам анализа этого инцидента и совместно заседания с комитетом Рады по вопросам правоохранительной деятельности было принято решение по введению дополнительных функций инспекции личного состава Нацполиции", – говорит Аваков.

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По его словам, инспекцию наделят пятью новыми функциями. Среди них:

Во всех подразделениях полиции будет внедрена система custody records, т.е. полная фиксация следственных действий; будет полностью пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу. В ее состав привлекут сотрудников с опытом работы в оперативных подразделениях; будет повышена зарплата и улучшено материально-техническое обеспечение самой инспекции (автомобили для проверок, средства фиксации, бодикамеры и пр.); инспекции предоставят право проверять любые подразделения, службы, отдельных сотрудников во время несения службы в любое время суток; при проведения конкурсов на должности в Нацполции будет проводиться дополнительное психологическое обследование для выявления скрытых признаков агрессивности.

Также Аваков добавил, что несмотря на то, что "полиция – это отображение общества со всеми его особенностями", но МВД обещает системно бороться за качество личного состава полиции.

В такой борьбе Аваков полагается на службу внутренней безопасности, ведь она – "предохранитель произвола полциейских".

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.