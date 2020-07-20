МВД: дело Шеремета уже два месяца затягивает сторона защиты

В МВД отреагировали на сегодняшнее заявление Владимира Зеленского по делу Шеремета. Правоохранители напомнили, что досудебное расследование было завершено еще два месяца тому, однако сторона защиты до сих пор не ознакомилась с документами.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины спустя несколько часов после заявления президента о том, что правоохранительные органы должны довести дело Шеремета до суда.

"В деле Павла Шеремета предъявлено обоснованные подозрения лицам, следствие считает исполнителями. Дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство, досудебное расследование в котором завершено 22 мая", - отметили в органах.

Читайте также: В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

В полиции уверяют, что защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства.

"Ознакомление с материалами дела подозреваемых и защитников продолжается уже 57 дней. Следствие обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых", - отметили в пресс-службе МВД.

В полиции также уточнили, что по заказчикам и организаторам преступления – следствие все еще продолжается.

Напомним, сегодня утором Владимир Зеленский написал у себя в Facebook, что: "Долг государства и правоохранительных органов – сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления".

Напомним, 12 декабря 2019 года МВД сообщили, что задержали подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. Кузьменко и Антоненко сейчас находятся под арестом, а Дугарь – под залогом. Все они отрицают свою причастность к преступлению.