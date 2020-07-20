В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

Памятный знак установили на улице Ивана Франко – неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб.

Автор памятника – скульптор Назар Билык, сообщила "Украинская правда".

Памятник представляет собой белый смятый лист бумаги с именем и фамилией погибшего журналиста.

Напомним, сотрудник "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в отдельное дело.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся под арестом, Дугарь – под залогом. Все они отрицают свою причастность к преступлению.

Дело об убийстве Шеремета готово к передаче в суд. Об этом 2 июля сообщили в Национальной полиции. Отмечается, что конкретная дата передачи зависит от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.