Зеленский: Убийство Шеремета – это позор Украины

Долг государства и силовиков сделать все, чтобы украинцы и весь мир узнали настоящих убийц журналиста Павла Шеремета, заявил президент.

Об этом сегодня в своем Facebook написал Владимир Зеленский по случаю четвертой годовщины смерти журналиста.

"В Беларуси, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего – за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что дело Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем украинского общества, которому нужны четкие ответы и неопровержимые доказательства.

"Долг государства и правоохранительных органов – сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно ни было найти правду. Сколько бы усилий и времени это ни заняло. Павел Шеремет – скорбь, память, правосудие", – добавил Зеленский.

Напомним, сотрудник "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в отдельное дело.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся под арестом, Дугарь – под залогом. Все они отрицают свою причастность к преступлению.

Дело об убийстве Шеремета готово к передаче в суд. Об этом 2 июля сообщили в Национальной полиции. Отмечается, что конкретная дата передачи зависит от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.

20 июля в Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак.