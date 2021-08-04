Фигуранту дела Шеремета Юлии Кузьменко сменили меру пресечения (фото)

Согласно решению суда, теперь подозреваемая будет под ночным, а не круглосуточным домашним арестом. Полиция уже сняла с нее электронный браслет.

В среду, 4 июля, Шевченковский районный суд изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко на ночной домашний арест. Об этом в Facebook написали ее адвокат Тарас Безпалый и сама Кузьменко.

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После такого решения суда Кузьменко должна будет находиться дома в ночное время с 23:00 до 06:00.

Полицейские уже сняли с подозреваемой браслет слежения, который она носила почти на протяжении года.

Фото: Facebook

До этого Кузьменко провела восемь месяцев в СИЗО.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года уже бывший глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании троих подозреваемых в его убийстве: военной медсестры Яны Дугарь, музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко и врача Юлии Кузьменко. Впрочем, у журналистов и общественности появилось множество вопросов к предложенной правоохранителями версии гибели Шеремета, на которые те так и не смогли дать ответ.

20 мая 2021 года президент Владимир Зеленский не исключил того, что Авакова могут отправить в отставку из-за дела Шеремета. В тот же день глава государства признался, что переписывался с подозреваемой Яной Дугарь. 13 июля, за неделю до пятой годовщины убийства Шеремета, Аваков написал заявление об отставке.