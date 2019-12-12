Аваков допустил, что может уйти в отставку после завершения расследования по делу Шеремета

У Авакова не было договоренностей с Зеленским о сохранении в должности за быстрое расследование дела

Министр внутренних дел Арсен Аваков не подтвердил, что у него были договоренности с президентом Владимиром Зеленским о том, что он останется в должности за быстрое расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил во время брифинга.

"Была ли договоренность, что Аваков сохранит должность министра за быстрое раскрытие дела Шеремета?", – спросили журналисты.

"Я не думаю, что сейчас время обсуждать политические слухи, но абсолютно серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность - работать честно и главное, чтоб комфортно. Других договоренностей нет. И не факт, что после этого дела и ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", – сказал Аваков.

Кроме того, высказался и прездент Украины Владмир Зеленский, который присутствовал на брифинге.

"Я хочу дополнить господина министра. У нас серьезное дело - убийство Павла Шеремета. Не только я, но и остальные порядочные люди, никаких договоренностей в кавычках на крови не делают. Спасибо", – заявил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус: