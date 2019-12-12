Подозреваемая в убийстве Шеремета хотела сделать "сакральную жертву" из Маруси Зверобой
2019-12-12 19:55:17
Также рассматривалась возможность похищения детей Зверобой
Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко (Лиса) обсуждала ликвидацию волонтера Маруси Зверобой в качестве "сакральной жертвы".
Об этом на брифинге рассказал начальник криминальной полиции Евгений Коваль.
По данным следствия, одна из подозреваемых в совершении убийства журналиста Юлия Кузьменко занималась поиском "сакральной жертвы", убийство которой поможет дестабилизировать ситуацию в стране.
В одном из своих телефонных разговоров, обнародованных полицией на брифинге, Кузьменко обсуждала совершение этого противоправного действия с гражданкой Т. (Вася).
В частности, женщины говорят о том, что эту роль на себя "смогла бы взять" Зверобой или народный депутат София Федина. Также рассматривалась возможность не убийства, а похищение детей Зверобой.
По мнению Кузьменко, Зверобой идеально подошла бы на эту роль, потому что умеет "красиво говорить" и имеет "хороший послужной список", а также вызвала бы в обществе большой резонанс и поддержку.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре после визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.
- 28 ноября сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие.
- 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Рок-музыкант Андрей Антоненко рассказал, что ему вменяют организацию убийства Шеремета.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня было получено много ответов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам Зеленского, для него и его команды дело Шеремета было одним из приоритетных.