Правоохранители показали волонтеру решение суда, которым дано разрешение на проведение следственных действий

Утром в четверг, 28 ноября, сотрудники Госбюро расследований вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой (Елене Беленькой).

Начало следственных действий сама Зверобой транслировала в Facebook.

Исходя из видео, к волонтеру пришли следователь ГБР Игорь Короза, представители СБУ, а также понятые.

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В начале представители ГБР угрожали выбить дверь, если Зверобой ее не откроет.

Правоохранители показали ей решение суда, которым дано разрешение на проведение следственных действий. Трансляция приостановлена, так как следователь требовал от Зверобой отдать мобильные телефоны.

В свою очередь, народный депутат Ирина Геращенко (фракция "Европейская солидарность") назвала обыски в доме волонтера "стремительной постройкой полицейского государства".

"В 6.30 утра начались обыски у Маруси Зверобой. Скоро тройки начнут ходить по квартирам оппозиционеров? Мы стремительно строим полицейское государство. …. Уклонисты обыскивают и задерживают резервистов и воинов. Конец эпохи Достоинства", – написала она на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал Фокус:

После визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".

Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе.

Государственное бюро расследований в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софие Федине.