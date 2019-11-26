Федина о подготовке подозрения: Насиловать – законно, выражать свое мнение – преступление

По словам нардепа Ирины Фриз, выборочное правосудие "как средство политических репрессий против оппонентов" стало "нормой для "Слуги народа"

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина заявила, что подготовленное ей подозрение ГБР является свидетельством существования "режима Зеленского".

Об этом она написала в Facebook.

"С сегодняшнего дня можем говорить про режим Зеленского. Давление на силовые органы – законно. Насиловать – законно. Участие в Антимайдане – похвально. Преследование и пренебрежение к военным – законно. Зачистка дел Майдана – законно. Заказывать проституток в парламенте – похвально. Зарплаты в конвертах – похвально. Кнопкодавство – похвально. Защита государства и собственное мнение – преступление", – написала Федина.

"Вам решать, в каком государстве жить", – добавила нардеп.

По словам нардепа Ирины Фриз ("Евросолидарность"), выборочное правосудие "как средство политических репрессий против оппонентов" стало "нормой для "слуг".

"Не стоит ждать или требовать от ГПУ и ГБР надлежащей реакции на сцены расстрела парламента в сериалах с участием действующего президента, за сравнение Украины с проституткой или открытия уголовного производства по публичным заявлением депутата от фракции "Слуга народа" о деньгах в конвертах, по кнопкодавству в зале ВРУ или вызов во время сессии валютной проститутки", – написала она в Facebook.

По словам Фриз, все это останется вне внимания от правоохранительных органов.

"Как говорил когда-то Муссолини: друзьям – все, врагам – закон. Кстати, именно это выражение полностью публично поддержал Путин, а Зеленский уже понятно которым следует путем и кого пытается дублировать. К сожалению, именно на этот ошибочный авторитарный путь затягивают государство", – пишет Фриз.

"Если мы не объединимся чтобы совместно противостоять изменению курса нашего государства на авторитарное, антиправовое образование под эгидой России, то очень быстро этот реалити-сериал вызывающе поставит точку на европейском будущем и на демократической Украине", – добавила она.

Напомним, ГБР в тесном сотрудничестве с СБУ направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Софие Федине. Ей инкриминируют угрозу убийства в отношении президента Украины. Также прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.

Напомним, после визита президента Владимира Зеленского в Золотое, 27 октября депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о главе государства. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".

Как ранее сообщал Фокус:

Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе.