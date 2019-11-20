"Слуга народа" Иванисов отсидел в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней

Генпрокурор Руслан Рябошапка отметил, что судимость давно погашена и поэтому считается, что депутат не судим на данный момент

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование несовершеннолетней. Об этом он заявил на брифинге, сообщают Українськi Новини.

"Эта информация (о судимости Иванисова за изнасилование) была проверена. Не нами. И все эти факты подтвердились", - сказал он.

Рябошапка подчеркнул, что судимость Иванисова давно погашена и поэтому считается, что он не судим на данный момент.

Иванисов прошел в Верховную Раду по избирательному округу №153 в Ровенской области.

18 ноября экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что в 1995 году году Иванисов был арестован в Запорожской области ч. 3 по ст. 117 (изнасилование несовершеннолетней) и ч. 2 ст. 118 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) действующего на тот момент Уголовного кодекса.

В 1996 году его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, но потом приговор изменили на 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима. Отбывал заключение он в Мариупольской ИТК Донецкой области.

Сам Иванисов появление этой информации назвал "дешевой чернухой" и "заказухой", распространение которой заказчикам стоило 100 тыс. долларов. Он также опубликовал справку об отсутствии непогашенной судимости, но при этом не опроверг свое нахождение в тюрьме.

Как ранее сообщал Фокус:

11 ноября фракция "Слуга народа" проголосвала за исключение из своего состава Анну Скороход и Антона Полякова. Депутаты часто голосовали в разрез с позицией большинства, а также критиковали руководство фракции. Для подтверждения этого решения еще необходимо собрать подписи членов фракции.