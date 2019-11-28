Зверобой рассказала об обысках: Забрали оружие и блокнот

По словам Зверобой, в постановлении не было сказано, что оружие необходимо забирать

Волонтер Маруся Зверобой, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли блокнот и оружие.

Об этом Зверобой рассказала в эфире телеканала NewsOne, передает Украинская правда.

"Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано – как это письмо называется? – В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мою оружие. Говорят, забрали потому просроченное, но это не их дело вообще", – говорит Зверобой.

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По ее словам, забрали блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск.

"Там между прочим номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется", – рассказала волонтер.

"Я там видела подпись Трубы, а перед этим я видела записи из его кабинета, я считаю, что этого человека надо не уволить – его надо посадить. Это не у меня должен проходить обыск, а у него. Это исключительно политическое преследование", – добавила Зверобой.

Напомним, утром в четверг, 28 ноября, сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой.

Как ранее сообщал Фокус:

После визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".

Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе.

Государственное бюро расследований в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софие Федине.