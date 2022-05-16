Дело 5-летнего Кирилла: обвиняемого в убийстве хотят отправить на войну, — СМИ

Адвокат экс-полицейского Ивана Приходько, находящегося в СИЗО, просит освободить своего подзащитного из-под стражи, чтобы он мог защищать Украину на поле боя. Бабушка убитого мальчика считает, что освобождение обвиняемого лишь затянет рассмотрение дела.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Переяславском горррайоном суде состоялись первые после вторжения России в Украину судебные заседания по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, они прошли в режиме видеосвязи. Об этом рассказал прокурор Сергей Самчук, сообщает "Суспільне".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

В ходе заседаний 11 и 12 мая обвиняемым по делу Тлявова продлили сроки действия меры пресечения. Так, фигуранты Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей остаются под залогом, а бывший сотрудник правоохранительных органов Иван Приходько по-прежнему находится в СИЗО.

В то же время, адвокат последнего Виктор Чевгуз просит освободить Приходько из-под стражи, чтобы он мог поехать в зону боевых действий. Соответствующее ходатайство уже направлено в Генеральную и областную прокуратуры.

В данном случае защита опирается на статью 616 Уголовного кодекса Украины об отмене меры пресечения для призыва на военную службу во время мобилизации. Соответствующие изменения в законодательстве Верховная Рада приняла 15 марта текущего года.

Как считает адвокат подозреваемого, обвинение Приходько подпадает под эту статью. "Освобождает суд, но инициирует прокуратура. Если такое решение будет, то в течение 24 часов Приходько должен явиться в военкомат, его отправят куда-то в ВСУ. Дело против него могут приостановить, но выделить в отдельное производство", — рассказал Чевгуз.

По словам защиты, ходатайство не является попыткой Приходько избежать ответственности. "Мы не знаем, может его завтра, не дай Бог, убьют. Так что легче — в СИЗО сидеть и в потолок смотреть, или воевать", — прокомментировал адвокат.

По информации журналистов, бабушка убитого Александра Тлявова против того, чтобы обвиняемого отпустили из-под стражи. Она считает, что это лишь затянет рассмотрение дела.

"Он аж кричит, так рвется ехать воевать. Я не понимаю, как можно отпускать? Решения суда не было", — цитирует слова женщины издание.

Следующее заседание суда должно состояться 15 июня.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Кирилл Тлявов в собственном дворе получил огнестрельное ранение в голову.

Мальчик скончался в больнице 3 июня.

Позже правоохранители задержали двоих полицейских — лейтенанта Ивана Приходько и старшего сержанта Владимира Петровца. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога, однако подозреваемые отрицали свою вину.

Рядом с полицейскими находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний. Им сообщили о подозрении.

23 февраля этого года суд назначил повторную баллистическую экспертизу.