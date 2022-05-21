Трагедия в Анталии: украинец убил двух своих детей и ранил жену, — СМИ

Подозреваемый в убийстве был задержан полицией на месте происшествия. По информации украинских журналистов, это может быть бывший депутат Харьковского горсовета.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В субботу, 21 мая, в турецкой Алании (город в иле (области) Анталия) гражданин Украины убил двух своих малолетних детей — 4-летнего сына и 6-летнюю дочку. Супруга подозреваемого смогла укрыться в ванной. Об этом сообщила турецкая ежедневная газета Сumhuriyet, в публикации под названием "Он бежал от войны и получил убежище в Турции: украинец убил двух детей и ранил жену".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации журналистов, семья из Украины поселилась в апарт-отеле в Алании. В статье не указываются их имена, но даются инициалы: O.N. — для мужчины и Y.N. — для женщины. Дети также названы инициалами: N и K.

Предположительно, утром между супругами вспыхнула ссора, 38-летний украинец напал на жену с ножом, ранил ее и зарезал детей. Женщине удалось убежать и спрятаться в ванной комнате. Как рассказывает издание, крики пострадавшей услышали его родители, находившиеся в соседней комнате, и вызвали полицию.

"Прибывший по адресу наряд полиции обнаружил O.N. сидящим рядом с безжизненными телами детей и раненой женой. Его взяли под стражу", — рассказывают журналисты.

Пострадавшую с порезами на руке доставили в местную больницу.

[ + – ] Женщину с ранениями руки увезла скорая, тела детей направлены на аутопсию Фото: cumhuriyet.com.tr [ + – ] Женщину с ранениями руки увезла скорая, тела детей направлены на аутопсию Фото: cumhuriyet.com.tr [ + – ] Женщину с ранениями руки увезла скорая, тела детей направлены на аутопсию Фото: cumhuriyet.com.tr

В паблике "Турция Алания" в Facebook также появилась соответствующая информация. Пользователь Ума Гельбах в комментариях к посту написала: "Из Харькова они. Такая чудесная девочка была Танюшка [предполагаемое имя дочери], общительная. Даже не верится, что вчера она с детьми игралась, сегодня ее нет. Отец был в глубокой депрессии, принимал антидепрессанты".

Харьковское издание Newsroom, в свою очередь, сообщает со ссылкой на собственные источники, что подозреваемым может быть экс-депутат Харьковского горсовета Алексей Навроцкий (возраст и инициалы совпадают). С 2009 по 2014 Навроцкий работал в аппарате Верховной Рады помощником нардепа. Дважды избирался депутатом Харьковского райсовета, а в 2015 году прошел в Харьковский городской совет. До вторжения РФ занимал пост проректора по научной работе ХНУ им. Каразина. С марта находится в отпуске за свой счет.

Официального подтверждения причастности Навроцкого к трагическому происшествию в Анталии пока нет.

Напомним, экс-полицейского Ивана Приходько, обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, хотят освободить из-под стражи и отправить на войну. Бабушка убитого мальчика считает, что это лишь затянет рассмотрение дела в суде, заседания которого и так постоянно откладываются.

Ранее Фокус писал, что в Висконсине женщина русского происхождения задушила ребенка.