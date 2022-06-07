Всюдихід віднесло в море: топменеджери VK загинули у Ненецькому автономному окрузі

Транспорт Володимира Габрієляна та Сергія Мерзлякова перекинувся при перетині річки, їх віднесло у Біле море. Рятувальники шукали зниклих росіян понад дванадцять годин, але знайшли вже мертвими.

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Перший заступник гендиректора холдингу VK Володимир Габрієлян та директор із закупівель Сергій Мерзляков загинули під час туристичного походу у Ненецькому автономному окрузі. Про це пише російське агентство "РІА Новини" із посиланням на пресслужбу компанії.

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Як стало відомо з повідомлення "Союзу оленярів НАО", Габрієлян разом із дружиною Оленою, Мерзляковим та Сергієм Ольсевичем перебували в експедиції на узбережжі Білого моря на двох всюдиходах SHERP. 6 червня під час перетину річки Бугряниця за 47 км від села Шойна їх транспорт перекинувся. Ольсевичу та Олені Габрієлян вдалося вибратися на берег, а Габрієляна та Мерзлякова стало виносити в море.

[ + – ] Похід топменеджерів VK на "Шерпах" [ + – ] Похід топменеджерів VK на "Шерпах" [ + – ] Похід топменеджерів VK

Альоні та Сергію Ольсевичу довелося йти пішки 25 км до найближчого населеного пункту, де змогли повідомити про подію. Пошуки зниклих росіян тривали понад дванадцять годин. Сьогодні рятувальникам вдалося виявити їхні тіла.

"Тіла знайшли. Пошуково-рятувальні роботи закінчені. Ті, що вижили, знаходяться в Нар'ян-Марі", — також повідомило агентство РБК.

З 2005 року Володимир Габрієлян обіймав посаду віцепрезидента і технічного директора Mail.ru Group. 2019 року він став першим заступником генерального директора VK. У березні 2022 року Габрієлян увійшов до ради директорів компанії.

SHERP — українські всюдиходи-амфібії, створені на базі прототипу, розробленого інженером із Санкт-Петербурга Олексієм Гарагаш'яном. Український бізнесмен Володимир Школьник купив у нього права виробництва. Всюдиходи робили на двох заводах — у Росії (для російського ринку) та у Києві (для експорту).

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