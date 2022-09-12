Випав із катера: У РФ загинув топменеджер корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики

Це вже друга смерть топчиновників корпорації. У лютому цього року помер генеральний директор Ігор Носов. За офіційними даними, чоловік помер через інсульт.

У Росії за трагічних обставин загинув керівний директор державної корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики (КРДС) Іван Печорін, який курирував авіаційну галузь. Про це розповіли у пресслужбі компанії.

"Загибель Івана — непоправна втрата для друзів і колег, велика втрата для корпорації. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким", — написали у відомстві.

Російські ЗМІ повідомляють, що Печорін на ходу випав з катера в районі мису Ігнатьєва на Російському острові, що в Приморському краї РФ. Трагедія сталася увечері, 10 вересня. Тривожну ноту у допомозі з пошуком зниклого розіслали всім кораблям, які були поруч.

Через два дні, 12 вересня, чоловіка знайшли в районі села Берегове, яке знаходиться на протилежному боці Амурської затоки.

Зазначимо, що 8 лютого помер генеральний директор КРДС Ігор Носов, який обіймав цю посаду з травня 2021 року. За офіційними даними, у чоловіка стався інсульт, а потім він упав у кому. Врятувати лікарям його не вдалося, і Носов помер.

Нагадаємо, 15 серпня в "ДНР" загинув заступник голови громадської палати Алтайського краю РФ Євген Новіков. Його тіло впізнали серед загиблих під час обстрілу складу з боєприпасами ЗС РФ у Шахтарську. У липні посадовець поїхав до терористів "ДНР" із "гуманітарною місією".

Раніше, 7 червня Фокус писав, що топменеджери соціальної мережі VK Володимир Габрієлян та Сергій Мерзляков загинули під час туристичного походу у Ненецькому автономному окрузі Росії. Їхній транспорт перекинувся при перетині річки, а чоловіків віднесло в Біле море.