Уже пятый: в России погиб очередной топ-менеджер, связанный c "Газпромом"

Тело застреленного из пистолета Юрия Воронова нашли в бассейне загородного дома.

В коттеджном поселке Морские террасы, что под Петербургом, в бассейне частного дома нашли тело погибшего от выстрела в голову Юрия Воронова, сообщает "База". Рядом с телом погибшего нашли травматический пистолет, сейчас правоохранительные органы устанавливают, кому он принадлежал.

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61-летний Воронов был гендиректором транспортной компании "Астра Шиппинг", она выполняла арктические подряды российского газового монополиста "Газпром".

[ + – ] Юрий Воронов

Жена погибшего рассказала, что он отправился в загородный дом 1 июля, перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами. Пару недель назад она заметила, что муж начал много віпивать и предположила, что он нервничал из-за потери больших денег. Российские СМИ сообщают, что 2020 год компания "Астра Шиппинг" закончила с убытком 95 млн рублей, в 2021-м убытки составили 65 млн рублей.

Как умирали топ-менеджеры компаний, связанных с "Газпромом"

Отметим, что с начала года это уже пятая смерть топ-менеджеров, так или иначе связанных с "Газпромом".

30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главы транспортной службы "Газпром Инвест". Тело погибшего лежало в ванной комнате. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти стало самоубийство, так как в доме обнаружили предсмертную записку, в которой Шульман объяснил, что больше не мог терпеть боли в сломанной ноге.

25 февраля в том же поселке нашли тело заместителя генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности 61-летнего Александра Тюлякова. Он якобы повесился в гараже-пристройке к дому.

18 апреля в Москве в доме на Университетском проспекте нашли убитой семью бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. Следствие решило, что мотивы убийства бытовые: 51-летний Аваев якобы застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство. Оружие нашли в руках погибшего.

21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени: он якобы убил топором жену и дочь, а потом повесился в саду. Протасеня был топ-менеджером крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк". Сын миллионера Федор вскоре сообщил журналистам, что его отец не мог убить свою семью и все это — инсценировка.