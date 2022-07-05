Уже п'ятий: в Росії загинув черговий топменеджер, пов'язаний з "Газпромом"

Тіло застреленого з пістолета Юрія Воронова знайшли в басейні заміського будинку.

У котеджному селищі Морські тераси під Петербургом у басейні приватного будинку знайшли тіло загиблого від пострілу в голову Юрія Воронова, повідомляє "База". Поряд із тілом загиблого знайшли травматичний пістолет, зараз правоохоронні органи встановлюють, кому він належав.

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61-річний Воронов був гендиректором транспортної компанії "Астра Шіппінг", вона виконувала арктичні підряди російського газового монополіста "Газпром".

[ + – ] Юрій Воронов

Дружина загиблого розповіла, що він вирушив до заміського будинку 1 липня, перед від'їздом у нього стався конфлікт із діловими партнерами. Пару тижнів тому вона помітила, що чоловік почав багато випивати і припустила, що він нервував через втрату великих грошей. Російські ЗМІ повідомляють, що 2020 рік компанія "Астра Шиппінг" закінчила зі збитками 95 млн рублів, у 2021-му збитки склали 65 млн рублів.

Як вмирали топменеджери компаній, пов'язаних із "Газпромом"

Зазначимо, що з початку року це вже п'ята смерть топменеджерів, які так чи інакше пов'язані з "Газпромом".

30 січня у приватному будинку селища Ленінський Ленінградської області знайшли мертвим 60-річного Леоніда Шульмана, голови транспортної служби "Газпром Інвест". Тіло загиблого лежало у ванній кімнаті. Слідство дійшло висновку, що причиною смерті стало самогубство, оскільки в будинку виявили передсмертну записку, в якій Шульман пояснив, що більше не міг терпіти біль у зламаній нозі.

25 лютого в тому ж селищі знайшли тіло заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" (казначейство компанії) із корпоративної безпеки 61-річного Олександра Тюлякова. Він нібито повісився в гаражі-прибудові до будинку.

18 квітня в Москві в будинку на Університетському проспекті знайшли вбиту родину колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва. Слідство вирішило, що мотиви вбивства побутові: 51-річний Аваєв нібито застрелив свою 47-річну дружину Олену та 13-річну доньку Марію з пістолета, а потім скоїв самогубство. Зброю знайшли в руках загиблого.

21 квітня на віллі в іспанському місті Льорет-де-Мар знайшли мертвою родину 55-річного Сергія Протосені: він нібито вбив сокирою дружину та дочку, а потім повісився у саду. Протасеня був топменеджером найбільшої в РФ приватної компанії з видобутку газу Новатек. Син мільйонера Федір невдовзі повідомив журналістам, що його батько не міг вбити свою сім'ю, і все це — інсценування.