Загадочно выпал из окна: в Москве умер глава совета директоров нефтяного гиганта "Лукойл"

Равиль Маганов, придумавший название "Лукойл", выпал из окна 6 этажа московской больницы. По версии СМИ, у него были проблемы с сердцем, врачи диагностировали у него депрессию

Глава совета директоров российской нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и умер. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с произошедшим.

"Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты. От полученных травм он скончался", — отметил собеседник.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Факт смерти Равиля Маганова изданию РБК подтвердили в больнице, но не уточнили, что именно случилось с ним.

Маганов выпал из окна на 6 этаже около 7:30 утра по московскому времени, одна из версий такого поступка – суицид. Правоохранители сейчас опрашивают дежурную смену работников больницы и пациентов, будут проверяться записи с камер видеонаблюдения, говорят источники.

Следком России проводит проверку в связи с гибелью 68-летнего топ-менеджера. Возможно, Маганов мог покончить с собой из-за болезни, сообщила газета "Коммерсант".

Врачи диагностировали у мужчины тяжелое сердечно-сосудистое заболевание. Telegram-канал Mash дополняет, что Равиль Маганов лежал в отделении терапии с проблемами сердца, у него диагностировали депрессию.

Умер Равиль Маганов – что известно о главе совета директоров "Лукойла"

Равиль Маганов родился 25 сентября 1954 года в российском Татарстане, в 1977 году закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. Маганов начал в 1980-х годах работать в "Лангепаснефтегазе", эта компания вошла в состав "ЛУКОЙЛа".

Маганов с 1994 года занимал позицию вице-президента по нефтедобыче, в 2006-м его назначили первым исполнительным вице-президентом компании. В 2020-м Маганов занял пост главы совета директоров ПАО "Лукойл" после смерти его предшественника Валерия Грайфера.

Именно Рафиль Маганов предложил назвать нефтяной гигант "Лукойлом". Название образовали из начальных букв названий городов Лангепас, Урай и Когалым, в которых находятся главные нефтедобывающие предприятия компании.

Маганов стал как минимум пятым топ-менеджером в России, который скончался при загадочных обстоятельствах за последние несколько месяцев. Фокус писал 9 мая о смерти бывшего топ-менеджера "Лукойл", миллиардера Александра Субботина. Он лечился от похмелья у шаманов.

Совет директоров нефтяной компании "Лукойл" выступал ранее за прекращение полномасштабной войны России с Украиной.

По данным издания MarketWatch, акции "Лукойл" в марте упали более, чем на 97% из-за развязанной Россией войны.