Загадково випав із вікна: у Москві помер голова ради директорів нафтового гіганта "Лукойл"

Равіль Маганов, який вигадав назву "Лукойл", випав із вікна 6 поверху московської лікарні. За версією ЗМІ, у нього були проблеми із серцем, лікарі діагностували в нього депресію.

Голова ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов випав із вікна Центральної клінічної лікарні у Москві та помер. Про це повідомило агентству "Інтерфакс" джерело, знайоме з подією.

"Сьогодні вранці Маганов випав із вікна палати. Від отриманих травм він помер", — зазначив співрозмовник.

Наразі на місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Факт смерті Равіля Маганова виданню РБК підтвердили в лікарні, але не уточнили, що саме сталося з ним.

Маганов випав із вікна на 6 поверсі приблизно о 07:30 за московським часом, одна з версій такого вчинку — суїцид. Правоохоронці зараз опитують чергову зміну працівників лікарні та пацієнтів, перевірятимуться записи з камер відеоспостереження, кажуть джерела.

Слідком Росії проводить перевірку в зв'язку із загибеллю 68-річного топменеджера. Можливо, Маганов міг накласти на себе руки через хворобу, повідомила газета "Коммерсант".

Лікарі діагностували в чоловіка тяжке серцево-судинне захворювання. Telegram-канал Mash доповнює, що Равіль Маганов лежав у відділенні терапії з проблемами серця, у нього діагностували депресію.

Помер Равіль Маганов — що відомо про голову ради директорів "Лукойлу"

Равіль Маганов народився 25 вересня 1954 року в Татарстані, в 1977 році закінчив Московський інститут нафтохімічної та газової промисловості імені Губкіна. Маганов почав у 1980-х роках працювати в "Лангепаснафтогазі", ця компанія увійшла до складу "ЛУКОЙЛу".

Маганов із 1994 року займав позицію віцепрезидента з нафтовидобутку, у 2006-му його призначили першим виконавчим віцепрезидентом компанії. У 2020-му Маганов обійняв посаду голови ради директорів ПАТ "Лукойл" після смерті його попередника Валерія Грайфера.

Саме Рафіль Маганов запропонував назвати нафтовий гігант "Лукойлом". Назву утворили з початкових букв назв міст Лангепас, Урай та Когалим, в яких знаходяться головні нафтовидобувні підприємства компанії.

Маганов став як мінімум п'ятим топменеджером у Росії, який помер за загадкових обставин за останні кілька місяців. Фокус писав 9 травня про смерть колишнього топменеджера "Лукойл", мільярдера Олександра Суботіна. Він лікувався від похмілля у шаманів.

Рада директорів нафтової компанії "Лукойл" виступала раніше за припинення повномасштабної війни Росії з Україною.

За даними видання MarketWatch, акції "Лукойл" у березні впали більш ніж на 97% через розв'язану Росією війну.