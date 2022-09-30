"Национальная катастрофа": Путин пожалел о развале СССР

Распад Советского Союза, по словам диктатора, "расчленил народную общность и развалил великую страну". Владимир Путин отметил, что Россия якобы не стремится вернуть прошлое.

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Россия не стремится к возврату Советского Союза, но тогдашние партийные элиты развалили великую страну. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время церемонии подписания документов о "присоединении" временно оккупированных областей Украины. Мероприятие транслировали в YouTube.

"Старшие поколения и молодежь. Те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, общее будущее. В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая воли рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. Люди в одночасье оказались оторванными от своей родины", — заявил российский диктатор.

По словам Путина, распад СССР "по живому разорвал и расчленил народную общность и обернулось национальной катастрофой". Последние руководители Советского Союза, по оценке Путина, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года развалили великую страну.

"Допускаю, что они не до конца понимали, что делали и к каким последствиям это приведет. Но это уже не важно. Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся", — заявил президент РФ.

Путин добавил, что нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые "по своей культуре, вере, традициям и языку считают себя частью России".

Напомним, что до выступления в Кремле Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей Украины "независимыми территориями".

Фокус ранее писал, что после начала полномасштабной войны в Украине при загадочных обстоятельствах погибли минимум 11 влиятельных россиян, критиковавших Путина. Среди них — 39-летний Иван Печорин и глава совета директоров компании "Лукойл" Равиль Маганов.

У президента США Джо Байдена призывают глав Китая и Индии повлиять на Владимира Путина, чтобы он не применял ядерные вооружения.