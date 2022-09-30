Во время концерта в Москве Путин сказал, что Россия создала Украину (видео)

Обратившись по обычаю к урокам истории, президент РФ заявил, что во время распада СССР никто никого не спрашивал, в отличие от нынешней ситуации.

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В Москве на Васильевском Спуске рядом с Кремлем по случаю аннексии захваченных украинских территорий к России проходит митинг-концерт под названием "Выбор людей. Вместе навсегда". На митинге выступил президент РФ Владимир Путин, который завершил свое выступление словами "победа будет за нами". Трансляция ведется на YouTube канале "Рупор Москвы".

Свою речь, по обычаю, Путин начал с исторического экскурса и рассказа о том, как украинский народ оказался в составе СССР, а после его развала, как оказался вне России. Российский президент озвучил публике новую версию исторических событий и заявил, что Россия создала Украину, при этом у населения никто не спрашивал, в каком государстве им жить и растить своих детей.

"И при развале Советского Союза произошло то же самое. Элиты решали между собой. Миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил", — утверждает Путин.

По мнению российского президента, только сейчас современная Россия предоставила украинцам из Луганской и Донецкой областей, а также из Херсона и Запорожья, который не находится под оккупацией, право выбора.

Путин отметил, что российские военные сейчас находятся не на параде и призвал прокричать им троекратное "Ура".

Во время концерта выступали российские артисты, исполняя песни военной тематики, а также звучали песни из советских кинофильмов.

Что говорят в Украине

Глава офиса президента Андрей Ермак на события в Москве ответил прагматично и заявил, что Украина продолжает работать дальше над освобождением своих территорий и не обращает внимание на тех, кому пора принимать лекарства.

Отметим, что в то время когда возле Кремля поют и танцуют на сцене, бойцы Вооруженных сил Украины записали видео из освобожденного Дробышева в Донецкой области, что находится севернее Лимана.

Как написал журналист Андрей Цаплиенко, в это время в Лиманском котле погибают сотни российских военных.

"В русском сумасшедшем доме. В это время сотни российских военных "варятся" и дохнут в Лиманском "котле". Но это мелочи по сравнению с безумными идеями путлера", — написал он в Telegram.

Ранее президент Владимир Путин во ходе выступления, посвященного аннексии Россией украинских областей, процитировал русского философа Ивана Ильина. Он сказал, что если он считает Россию своей родиной, значит говорит, поет и любит по-русски.

Во время выступления в Кремле 30 сентября Путин заявил, что Россия не стремится к возврату Советского Союза, однако назвал его развал национальной катастрофой, которую организовали тогдашние элиты. По его мнению, эти элиты действовали вопреки волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года.