Не выйдет заморозить войну: аналитики рассказали, применит ли Путин ядерное оружие в Украине

В ISW отметили, что Путин может использовать ядерное оружие, если будет уверен в своей безнаказанности. Более того, России нужно сразу несколько ядерных взрывов в Украине, чтобы одержать переломить ход боевых действий.

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Россия будет изо всех сил пытаться удержать украинскую территорию, которую она оккупировала. Однако даже во время своего выступления по случаю аннексии новых территорий президент РФ Владимир Путин не сказал прямо, что использует ядерное оружие, чтобы остановить контрнаступление Украины на востоке. Об этом сообщает Американский институт исследования войны (ISW).

Аналитики предполагают, что Путин прибегнул к аннексии оккупированных территорий, Луганской, Донецкой, Херсонской областей и части Запорожской области Украины, чтобы заморозить войну. Это ему нужно, чтобы восстановить российскую армию, понесшую очень большие потери.

В отчете сказано, что Путин, вероятно, не отказался от идеи уничтожить украинское государство полностью. Поэтому, если у него получится заморозить боевые действия, то в ближайшие годы он снова попробует пойти в наступление.

Кроме того, в отчете упоминается, что Путин в своей речи сослался на готовность России использовать "все доступные средства" для защиты аннексированных областей Украины. При этом глава Кремля не обозначил никаких новых красных линий и открыто не угрожал применить ядерное оружие против Украины, если украинские контрнаступления продолжатся.

Аналитики утверждают, что Путин может решиться на применение тактического ядерного оружия в том случае, если будет уверен, что НАТО и Запад ему не ответят.

"По нашим оценкам, у Путина есть два основных варианта применения тактического ядерного оружия: нанесение ударов по ключевым украинским наземным линиям связи и командным центрам с целью парализовать наступательные операции и нанесение ударов по крупным скоплениям украинских сил вблизи линии соприкосновения", — сказано в отчете.

Аналитики также отметили, что для достижения решающего эффекта применения одной ядерной бомбы будет недостаточно. Путину потребуется несколько ядерных взрывов по всей территории Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Байден подписал закон о выделении Украине 12 млрд долларов. В Белом доме заявили, что серьезно относятся к ядерным угрозам президента РФ Владимира Путина. Поэтому будет выделено 35 млн долларов на подготовку к ядерным инцидентам в Украине.

Еще напомним, что во время концерта в Москве Путин сказал, что Россия создала Украину. Обратившись по обычаю к урокам истории, президент РФ заявил, что во время распада СССР никто никого не спрашивал, в отличие от нынешней ситуации.