"Москва идет по темному пути": Байден подписал закон о выделении Украине 12 млрд долларов

В Белом доме заявили, что серьезно относятся к ядерным угрозам президента РФ Владимира Путина. Поэтому будет выделено 35 млн долларов на подготовку к ядерным инцидентам в Украине.

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Президент США Джо Байден подписал законопроект, который позволит выделить Украине 12,3 млрд долларов помощи. Речь идет о проекте закона о финансировании федерального правительства, о чем пишет издание Reuters.

Издание пишет, что законопроект, который включает дополнительные 12,3 миллиарда долларов на военные действия Украины против российского вторжения, был принят в четверг 100-местным Сенатом при поддержке обеих партий.

Кроме того, как сообщается, в законодательстве будет выделено 35 миллионов долларов "на подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиологические инциденты в Украине".

Отметим, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом серьезно относится к угрозам президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине. По его словам, Штаты напрямую общаются с Россией по этому вопросу, в том числе о решительных ответных действиях, если Москва пойдет по "темному пути".

Ранее Фокус сообщал, что новый пакет военной помощи Украине будет объявлен на следующей неделе. По словам советника президента США Джейка Салливана, помощь на сумму 1,1 млрд долларов будет предоставлена немедленно.

Еще напомним, что МИД Канады и стран Балтии поддерживают желание Украины вступить в НАТО. В Госдепе США также приветствуют вступление Украины в Альянс, однако говорят, что членству в НАТО предшествует утвержденная процедура.

Также сообщалось, что армия США пополнит дивизионы HIMARS беспилотными комплексами NMESIS. Так, NMESIS имеет на борту противокорабельные ракеты NSM, которые способны поражать судна на дистанции до 185 км.