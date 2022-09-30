Армия США пополнит дивизионы HIMARS беспилотными комплексами NMESIS

NMESIS имеет на борту противокорабельные ракеты NSM, которые способны поражать судна на дистанции до 185 км.

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Корпус морских пехотинцев США заключил контракт с компанией Oshkosh Defense на 23,7 млн долларов для поставки беспилотных противокорабельных комплексов. Об этом сообщает Defence Brief.

Компания Oshkosh Defense поставит армии США беспилотные комплексы с противокорабельными ракетами NSM. Такие же ракеты устанавливаются на американские боевые корабли. Изготовить их должны до октября 2023 года. Комплекс представляет собой шасси от тактического автомобиля JLTV и две пусковые направляющие для пуска противокорабельных ракет.

Ракета NSM — это дозвуковая противокорабельная ракета, которая имеет максимальную дальность стрельбы до 185 км. Масса проникающей фугасной части составляет 120 кг.

Управлять такой установкой можно дистанционно, чтобы личный состав не был под угрозой ответного удара. Однако способ реализации управления машиной не раскрывается. Отмечается, что морпехи США уже провели цикл успешных испытаний комплекса NMESIS. А первый пуск ракет был в 2019 году.

Беспилотный комплекс является частью модернизации корпуса морпехов США 2030. Он должен обеспечить флоту контроль над морем и оборону от десантных сил противника. В рамках этой программы планируется, что NMESIS будет использоваться наряду с М142 HIMARS. При этом HIMARS будет бить по наземным целям, а NMESIS только по морским.

Напомним, в мае сообщалось, что Украине планировали передать ракеты NSM и Harpoon для деблокады моря.

Ранее сообщалось, что армия США заказала партию дальнобойных ракет PrSM, которые в дальнейшем должны заменить собой ракеты ATACMS.