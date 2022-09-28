Новая ракета для HIMARS и MLRS: армия США заказала партию дальнобойных PrSM (фото)

В Штатах уже второй год создают высокоточную всепогодную ракету с дальностью поражения до 500 км. Precision Strike Missile заменит собой ATACMS.

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Армия США заказала у Lockheed Matrin 54 дальнобойных управляемых ракет Precision Strike Missile. Об этом сообщает Shepard.

Оборонный гигант изготовит 54 высокоточные ракеты для дальнейших испытаний. Первая партия на производство ракет PrSM была закуплена в сентябре 2021 года. Стоимость контракта на 54 ракеты составляет 77,42 млн долларов. Сами работы по разработке PrSM к серийному производству должны завершиться к сентябрю 2025 года.

Ракета PrSM разрабатывается как замена ракет MGM-140 ATACMS. Она позволит наносить удары в глубоком тылу противника. Ракета будет иметь дальность 500 км, а в дальнейшем Lockheed Martin планирует ее нарастить до 650 км. Для сравнения самая дальнобойная версия ATACMS позволяет вести стрельбу на расстояние до 300 км с точностью до 9 метров.

[ + – ] характеристики ракеты PrSM

Precision Strike Missile сможет поражать не только статичные наземные цели, но и движимые, а также морские цели. Один HIMARS или MLRS будут нести сразу две ракеты PrSM. Отличительной особенностью является еще и то, что ракета будет взрываться над целью, что увеличит летальность и эффективность ракеты.

Основные цели для PrSM:

системы ПВО

ракетные установки врага

центры командования и управления

район концетрации войск

Напомним, в декабре 2021 года США заказали 110 тактических ракет PrSM. Тогда планировалось, что они поступят на вооружение американской армии в 2023 году.

Разработка ракет следующего поколения стартовала в октябре 2021 года.