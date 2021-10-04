В США стартовала разработка ракетной системы следующего поколения (фото)

В рамках программы Precision Strike начались работы по созданию ракеты класса "земля-земля" с дальностью поражения свыше 500 км.

Министерство бороны США выделило 62 млн долларов для разработки новой ракетной системы Precision Strike компании Lockheed Martin. Об этом сообщает Army Recognition.

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Согласно контракту, компания должна начать разработку инженерных и производственных требований.

Программа Precision Strike — это баллистическая ракета следующего поколения предназначенная для нанесения высокоточных ударов большой дальности. Ракета относится к классу "земля-земля". Она должна иметь дальность поражения свыше 500 км.

Запускать баллистическую ракету будут из реактивной системы залпового огня MLRS M270A1 и из высокомобильной артустановки M142. Она будет всепогодной и управляемой. С новыми ракетами скорострельность существующих РСЗО должна удвоиться.

[ + – ] M142 Фото: Lockheed Martin [ + – ] MLRS M270A1 в японской армии Фото: Википедия

Известно, что баллистическая ракета будет совместимой с кассетными боеприпасами. Основные цели, по которым будет отрабатывать ракетная система:

угрожающее ПВО

ракетные пусковые установки

центры командования и управления

район сбора или сосредоточения войск

Сообщается, что на данный момент Lokheed Martin является единственным подрядчиком программы Precison Strike. Поступить на вооружение ракета должна в 2023 году.

Напомним, в Турции начались приемочные испытания ЗРК Hisar 0+, которая способна поражать одновременно 6 целей.