Начинаются приемочные испытания. На вооружение Турции поставят новый ЗРК Hisar O+ (фото)
Система ПВО способна поражать сразу 6 целей, а вести и отслеживать при этом — 60.
В начале октября в Турции планируются приемочные испытания зенитно-ракетного комплекса Hisar O+. Об этом сообщает турецкое издание RaillyNews.
Контракт между Минобороны и Aselsan был подписан еще в 2011 году. Лишь сейчас комплекс доведен до готовности, которая позволит получить Сухопутным войскам новое вооружение. Завершить контракт планируют к 2024 году.
Система Hisar O+ разрабатывалась для выполнения региональных и точечных задач в противовоздушной обороне. Комплекс состоит из:
- центра управления огнем
- системы запуска ракет
- радара противовоздушной обороны на средних высотах
- электрооптической системы
В стандартной комплектации в комплекс входит 3 пусковые установки по 18 ракет. Таким образом батарея Hisar O+ будет способна выпускать сразу 54 ракеты из 9 пусковых установок в составе батареи. Комплекс может отслеживать более 60 целей, и одновременно атаковать 6 из них.
- Дальность перехвата цели — 25 км.
- Дальность обнаружения и сопровождение истребителя — 40-60 км
Напомним, ранее турецкая компания Roketsan представила первую систему ПВО Hisar.
Также отметим, что в Турции ведут разработку нового Bayraktar TB3, первый полет беспилотника планируется совершить в 2022 году.