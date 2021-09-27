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Начинаются приемочные испытания. На вооружение Турции поставят новый ЗРК Hisar O+ (фото)

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пво турции
Фото: militarytimes.com | ЗРК Hisar

Система ПВО способна поражать сразу 6 целей, а вести и отслеживать при этом — 60.

В начале октября в Турции планируются приемочные испытания зенитно-ракетного комплекса Hisar O+. Об этом сообщает турецкое издание RaillyNews.

Контракт между Минобороны и Aselsan был подписан еще в 2011 году. Лишь сейчас комплекс доведен до готовности, которая позволит получить Сухопутным войскам новое вооружение. Завершить контракт планируют к 2024 году.

Система Hisar O+ разрабатывалась для выполнения региональных и точечных задач в противовоздушной обороне. Комплекс состоит из:

  • центра управления огнем
  • системы запуска ракет
  • радара противовоздушной обороны на средних высотах
  • электрооптической системы
Работа зенитно-ракетного комплекса
Работа зенитно-ракетного комплекса

В стандартной комплектации в комплекс входит 3 пусковые установки по 18 ракет. Таким образом батарея Hisar O+ будет способна выпускать сразу 54 ракеты из 9 пусковых установок в составе батареи. Комплекс может отслеживать более 60 целей, и одновременно атаковать 6 из них.

  • Дальность перехвата цели — 25 км.
  • Дальность обнаружения и сопровождение истребителя — 40-60 км

Напомним, ранее турецкая компания Roketsan представила первую систему ПВО Hisar.

Также отметим, что в Турции ведут разработку нового Bayraktar TB3, первый полет беспилотника планируется совершить в 2022 году.