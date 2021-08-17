Турция показала первую отечественную систему ПВО HISAR (видео)

Разработка зенитно-ракетного комплекса ведется уже 14 лет. Одна из модификаций уже поставляется в турецкую армию.

Турецкая оборонная компания Roketsan представила на выставке вооружения IDAF`2021 новый зенитно-ракетный комплекс Hisar. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

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"Непоколебимый замок Гека Ватана. Ракеты Hisar на IDEF21", — подписана публикация.

Зенитно-ракетный комплекс предназначен для поражения целей в автоматическом режиме БПЛА, крылатые ракеты и другие воздушные цели. Его разработка стартовала еще в 2007 году. Hisar рассчитан на уничтожение целей на разной дальности, в зависимости от модификации.

Как сообщает информагенство Anadolu, успешные испытания ЗРК были проведены в марте 2021 года. Модификация Hisar-0+ способен работать против угроз на средней дальности в сфере ПВО. Он способен функционировать при любых погодных условиях.

[ + – ] HİSAR A+ Фото: Anadolu

В июле ЗРК Hisar A+ поступили на вооружение Вооруженных сил Турции. ЗРК турецкого производства могут одновременно уничтожать до шести целей противников. Радиус действия комплекса HİSAR A+ — 15 км, а HİSAR O+ — 25 км.

Напомним, Турция впервые показала ракетный комплекс Atmaca с 900-кг ракетой в наземном варианте.

Отметим, что КБ "Южное" представило ЗРС "Кільчень" с дальностью поражения до 280 км.