Турция впервые показала ракетный комплекс Atmaca с 900кг ракетой (фото)

На вооружении армии будет уже два варианта ракеты Atmaca: морская и ныне представленная наземная.

На выставке вооружения IDEF`2021 в Стамбуле турецкая компания Roketsan представила наземную версию ракетного комплекса Kara Atmaca. Об этом сообщает турецкое издание на военную тематику SavunmaSanayiST.

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Ракету создали для нужд Сухопутных войск Турции. Ее отличие от водной версии состоит в наличии инфракрасной головки самонаведения. Это позволяет ракете поражать наземные цели. Противокорабельный комплекс разрабатывается совместно с Aselsan, они отвечают за систему управления огнем, а Roketsan за саму ракету.

[ + – ] Фото: SavunmaSanayiST.com Ракетный комплекс для Atmaca

Сообщается, что по 4 ракеты будет размещаться в транспортных пусковых контейнерах на колесных шасси по формуле 8х8. Дальность поражения целей должна составить 280 км.

Краткие характеристики ракеты Kara Atmaca:

Длина — 6 метров

Вес — 890 кг

Вес боеголовки отдельно — 250 кг

Дальность поражение — 280 км.

Напомним, в Турции БЛА Akinci установил рекорд по высоте полета с полной нагрузкой. На нем установлены украинские двигатели.

Отметим, что украинский РК "Нептун" переводят на чешское шасси из-за банкротства КрАЗа.