Турция впервые показала ракетный комплекс Atmaca с 900кг ракетой (фото)
На вооружении армии будет уже два варианта ракеты Atmaca: морская и ныне представленная наземная.
На выставке вооружения IDEF`2021 в Стамбуле турецкая компания Roketsan представила наземную версию ракетного комплекса Kara Atmaca. Об этом сообщает турецкое издание на военную тематику SavunmaSanayiST.
Ракету создали для нужд Сухопутных войск Турции. Ее отличие от водной версии состоит в наличии инфракрасной головки самонаведения. Это позволяет ракете поражать наземные цели. Противокорабельный комплекс разрабатывается совместно с Aselsan, они отвечают за систему управления огнем, а Roketsan за саму ракету.
Сообщается, что по 4 ракеты будет размещаться в транспортных пусковых контейнерах на колесных шасси по формуле 8х8. Дальность поражения целей должна составить 280 км.
Краткие характеристики ракеты Kara Atmaca:
- Длина — 6 метров
- Вес — 890 кг
- Вес боеголовки отдельно — 250 кг
- Дальность поражение — 280 км.
Напомним, в Турции БЛА Akinci установил рекорд по высоте полета с полной нагрузкой. На нем установлены украинские двигатели.
Отметим, что украинский РК "Нептун" переводят на чешское шасси из-за банкротства КрАЗа.