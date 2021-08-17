Туреччина вперше показала ракетний комплекс Atmaca з 900кг ракетою (фото)

На озброєнні армії буде вже два варіанти ракети Atmaca: морська і нині представлена наземна.

На виставці озброєння IDEF`2021 у Стамбулі турецька компанія Roketsan представила наземну версію ракетного комплексу Kara Atmaca. Про це повідомляє турецьке видання на військову тематику SavunmaSanayiST.

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Ракету створили для потреб Сухопутних військ Туреччини. Її відмінність від водної версії полягає в наявності інфрачервоної головки самонаведення. Це дозволяє ракеті вражати наземні цілі. Протикорабельний комплекс розробляється спільно з Aselsan, вони відповідають за систему управління вогнем, а Roketsan за саму ракету.

[ + – ] Фото: SavunmaSanayiST.com Ракетний комплекс для Atmaca

Повідомляється, що 4 ракети будуть розміщуватися в транспортних пускових контейнерах на колісних шасі за формулою 8х8. Дальність ураження цілей повинна становити 280 км.

Короткі характеристики ракети Kara Atmaca:

Довжина — 6 метрів

Вага — 890 кг

Вага боєголовки окремо — 250 кг

Дальність ураження — 280 км.

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