Туреччина вперше показала ракетний комплекс Atmaca з 900кг ракетою (фото)
На озброєнні армії буде вже два варіанти ракети Atmaca: морська і нині представлена наземна.
На виставці озброєння IDEF`2021 у Стамбулі турецька компанія Roketsan представила наземну версію ракетного комплексу Kara Atmaca. Про це повідомляє турецьке видання на військову тематику SavunmaSanayiST.
Ракету створили для потреб Сухопутних військ Туреччини. Її відмінність від водної версії полягає в наявності інфрачервоної головки самонаведення. Це дозволяє ракеті вражати наземні цілі. Протикорабельний комплекс розробляється спільно з Aselsan, вони відповідають за систему управління вогнем, а Roketsan за саму ракету.
Повідомляється, що 4 ракети будуть розміщуватися в транспортних пускових контейнерах на колісних шасі за формулою 8х8. Дальність ураження цілей повинна становити 280 км.
Короткі характеристики ракети Kara Atmaca:
- Довжина — 6 метрів
- Вага — 890 кг
- Вага боєголовки окремо — 250 кг
- Дальність ураження — 280 км.
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