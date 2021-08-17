Туреччина показала першу вітчизняну систему ППО HISAR (відео)
Розробка зенітно-ракетного комплексу проводиться вже 14 років. Одна з модифікацій уже поставляється в турецьку армію.
Турецька оборонна компанія Roketsan представила на виставці озброєння IDAF`2021 новий зенітно-ракетний комплекс Hisar. Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.
"Непохитний замок Гека Ватана. Ракети Hisar на IDEF21", — підписана публікація.
Зенітно-ракетний комплекс призначений для ураження цілей в автоматичному режимі БПЛА, крилаті ракети та інші повітряні цілі. Його розробка стартувала ще у 2007 році. Hisar розрахований на знищення цілей різної дальності, залежно від модифікації.
Як повідомляє інформагенція Anadolu, успішні випробування ЗРК були проведені в березні 2021 року. Модифікація Hisar-0 + здатна працювати проти загроз на середній дальності у сфері ППО. Він здатний функціонувати за будь-яких погодних умов.
У липні ЗРК Hisar A + надійшли на озброєння Збройних сил Туреччини. ЗРК турецького виробництва можуть одночасно знищувати до шести цілей супротивників. Радіус дії комплексу HİSAR A + — 15 км, а HİSAR O + — 25 км.
Нагадаємо, Туреччина вперше показала ракетний комплекс Atmaca з 900-кг ракетою в наземному варіанті.
Зазначимо, що КБ "Південне" представило ЗРС "Кільчень" з дальністю ураження до 280 км.