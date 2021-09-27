Починаються приймальні випробування. На озброєння Туреччини поставлять новий ЗРК Hisar O + (фото)
Система ППО здатна вражати відразу 6 цілей, а вести й відслідковувати при цьому — 60.
На початку жовтня в Туреччині планують приймальні випробування зенітно-ракетного комплексу Hisar O+. Про це повідомляє турецьке видання RaillyNews.
Контракт між Міноборони і Aselsan був підписаний ще у 2011 році. Лише зараз комплекс доведений до готовності, яка дозволить отримати Сухопутним військам нове озброєння. Завершити контракт планують до 2024 року.
Систему Hisar O+ розробляли для виконання регіональних і точкових завдань у протиповітряній обороні. Комплекс складається з:
- центру управління вогнем
- системи запуску ракет
- радара протиповітряної оборони на середніх висотах
- електрооптичної системи
У стандартній комплектації в комплекс входять 3 пускові установки по 18 ракет. Таким чином батарея Hisar O+ буде здатна випускати відразу 54 ракети з 9 пускових установок у складі батареї. Комплекс може відстежувати більше 60 цілей і одночасно атакувати 6 із них.
- Дальність перехоплення цілі — 25 км.
- Дальність виявлення та супровід винищувача — 40-60 км
Нагадаємо, раніше турецька компанія Roketsan представила першу систему ППО Hisar.
Також відзначимо, що в Туреччині ведуть розробку нового Bayraktar TB3, перший політ безпілотника планується здійснити у 2022 році.