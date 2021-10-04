У США стартувала розробка ракетної системи наступного покоління (фото)

У межах програми Precision Strike почалися роботи зі створення ракети класу "земля-земля" з дальністю ураження понад 500 км.

Міністерство борони США виділило 62 млн доларів для розробки нової ракетної системи Precision Strike компанії Lockheed Martin. Про це повідомляє Army Recognition.

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Згідно з контрактом, компанія повинна почати розробку інженерних і виробничих вимог.

Програма Precision Strike — це балістична ракета наступного покоління призначена для нанесення високоточних ударів великої дальності. Ракета належить до класу "земля-земля". Вона повинна мати дальність ураження понад 500 км.

Запускати балістичну ракету будуть з реактивної системи залпового вогню MLRS M270A1 і з високомобільної артустановки M142. Вона буде всепогодною і керованою. З новими ракетами скорострільність наявних РСЗВ повинна подвоїтися.

[ + – ] M142 Фото: space-ship [ + – ] MLRS M270A1 в японській армії Фото: Вiкiпедiя

Відомо, що балістична ракета буде сумісною з касетними боєприпасами. Основні цілі, за якими будуть відпрацьовувати ракетну систему:

загрозлива ППО;

ракетні пускові установки;

центри командування та управління;

район збору або зосередження військ.

Повідомляється, що наразі Lokheed Martin є єдиним підрядником програми Precison Strike. Стати на озброєння ракета повинна в 2023 році.

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